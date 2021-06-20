شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الاثنين بمشيئة الله، تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، وجازان، وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

كما تشمل التوقعات نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، تنشط على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تتأثر الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة ومنطقة نجران بسبب العوالق الترابية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غداً، فتسجل مكة المكرمة 48 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، فيما تسجل السودة 13 درجة كأقل درجة حرارة.