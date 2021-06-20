الصحة المصرية ترد على تأثير تحورات فيروس "كورونا" على اللقاحات... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت الدكتور نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن تسمية التحورات باسم دولة بعينها أمر غير علمي وتعبر عن طريقة غير دقيقة في النواحي العلمية لرصد التحورات، وذلك ردا على إعلان تايوان عما أسمته "متحورا مصريا".

وأشارت إلى أن اللقاحات لا تزال فعالة ضد كافة التحورات التي تم رصدها في مصر، لافتة إلى أن الفيروس سيظل متواصلًا مثل الإنفلونزا الموسمية.

وشددت على الحاجة لتقليل عدد الإصابات لعدم ظهور مشكلات صحية وعواقب خطيرة منها، مؤكدة أنه ليس من الوارد الوصول إلى صفر إصابات بالفيروس سواء في مصر أو غيرها من الدول.

وكانت وزارة الصحة المصرية، أعلنت أمس السبت، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، هو 276756 من ضمنهم 205157 حالة تم شفاؤها، و15829 حالة وفاة.