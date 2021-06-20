السعودية... السجن 10 سنوات وغرامة تصل لـ30 مليون ريال عقوبة قتل الكائنات الفطرية

دبي - محمود عبدالرازق - ونبهت النيابة، في بيان تحذيري لها، اليوم الأحد، بأن عقوبة قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذائها، تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال.

​وشددت النيابة على دورها في "تعزيز الحماية الجنائية للكائنات الفطرية وإنمائها، والعمل على المحافظة عليها وفاعلية إعادة الأنواع المهددة منها بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية، لإحداث التوازن البيئي الفطري".

ولفتت النيابة إلى أن "الإخلال بهذا الجانب يستوجب المُساءلة الجزائية"، مشيرة إلى أنه "يُحظر قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذاؤها، ومن يخالف ذلك يُعرّض نفسه للسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة 30 مليون ريال".