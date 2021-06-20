اخبار الخليج

السعودية... السجن 10 سنوات وغرامة تصل لـ30 مليون ريال عقوبة قتل الكائنات الفطرية

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - ونبهت النيابة، في بيان تحذيري لها، اليوم الأحد، بأن عقوبة قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذائها، تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال.

​وشددت النيابة على دورها في "تعزيز الحماية الجنائية للكائنات الفطرية وإنمائها، والعمل على المحافظة عليها وفاعلية إعادة الأنواع المهددة منها بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية، لإحداث التوازن البيئي الفطري".

ولفتت النيابة إلى أن "الإخلال بهذا الجانب يستوجب المُساءلة الجزائية"، مشيرة إلى أنه "يُحظر قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذاؤها، ومن يخالف ذلك يُعرّض نفسه للسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة 30 مليون ريال".

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا