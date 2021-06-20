الأردن: أمننا وأمن السعودية واحد

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"الخليج 365" من لندن: دانت وزارة الخارجية الأٍردنية، استمرار مليشيات الحوثي استهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية وآخرها إطلاق عدد من الطائرات المسيرة والمفخخة.

وأعلنت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، عن تمكن قواته من اعتراض وتدمير جميع الطائرات المهاجمة بنجاح.

وجددت الوزارة في بيان، اليوم السبت، تأكيد موقف الأردن الدائم والثابت بإدانة واستنكار هذه الأفعال الإرهابية الجبانة واستمرار استهداف المناطق المدنية، ووقوف المملكة بالمطلق إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يهدد أمنهم.

وشددت الوزارة على أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

بيان التحالف

وقال التحالف إن "تصعيد ميليشيات الحوثي المتعمد والممنهج ضد اليمنيين يمثل جرائم حرب"، وأكدت الدفاعات السعودية، بعد ظهر السبت، اعتراض مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي صوب خميس مشيط، ما يرفع عدد المسيرات الحوثية التي تم اعتراضها اليوم إلى 9.

وقال التحالف إن "تصعيد ميليشيات الحوثي المتعمد والممنهج ضد اليمنيين يمثل جرائم حرب".

وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، اعتراض وتدمير سبع طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات تجاه المنطقة الجنوبية.

وقال التحالف إن القوات الجوية اعترضت الطائرات المسيرة فوق الأجواء اليمنية وتصدت للمحاولة العدائية، مشيرا إلى أن محاولات الحوثيين العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل جرائم حرب.

وأكد التحالف كذلك أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية

