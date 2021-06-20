زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة الإسرائيلية البديل إلى الإمارات

دبي - محمود عبدالرازق - القدس - سبوتنيك. وأفاد موقع "واللا" الإسرائيلي أنه "من المتوقع أن يتوجه وزير الخارجية يائير لابيد في زيارة إلى دولة الإمارات قريبا".

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ونقل الموقع عن مسؤولين كبار قولهم، إن "هذه ستكون أول زيارة يقوم بها لابيد للخارج بصفته وزيرا للخارجية وسيلتقي خلالها بوزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، وسيكون أول وزير إسرائيلي يزور الإمارات منذ اتفاقات التطبيع".

وبحسب الموقع، "لا يزال من غير الواضح ما إذا كان لابيد سيجتمع مع ولي العهد والحاكم الفعلي للإمارات الأمير محمد بن زايد".

وتم الإعلان عن بدء تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل في منتصف آب/أغسطس الماضي، وتم التوقيع رسميا في واشنطن على اتفاق التطبيع التاريخي وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين في 15 أيلول/سبتمبر العام الماضي.

وتقاطع معظم الدول العربية إسرائيل منذ عقود وترفض إقامة علاقات طبيعية معها إلا بعد التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والمبادرة العربية للسلام التي أقرت في القمة العربية ببيروت عام 2002، والتي ربطت التطبيع بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية عام 1967، وإنشاء دولة فلسطين.