شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «تويتر»:وقف حساب المستخدم حال عدم اتخاذ هذا الإجراء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الخبير التقني سعد الضاوي عن خدمة جديدة أطلقها تطبيق “تويتر”.

وأوضح “الضاوي” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن التطبيق سوف يحذف حساب أي شخص لا يوثق بياناته من رقم سري ورقم الهاتف.

وأضاف أنه في الأغلب سوف تصل إلى صاحب الحساب رسالة عند فتح التطبيق ، موضحاً أن الرسالة تطلب من المستخدم توثيق رقم الهاتف أو وضع الرقم السري .

وأكد أنه في حال تجاهل الطلب فإن تطبيق “تويتر”، سوف يوقف الحساب بعد فترة.