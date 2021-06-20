شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق»: أيام هذا الأسبوع هي الأطول نهاراً والأقصر ليلاً في السنة على الإطلاق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع د. خالد صالح الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن تكون أيام هذا الأسبوع هي الأطول نهارا والأقصر في السنة.

وقال الزعاق، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: متوقع أن تكون أيام هذا الأسبوع هي الأطول نهاراً والأقصر ليلاً في السنة على الأطلاق، وفي نهاية الأسبوع يبدأ الليل يأخذ حصته من النهار ويستمر الأخذ ستة شهور.

وأضاف د. خالد الزعاق أن “طول النهار سيكون قرابة (14) ساعة في جل الدول العربية”.

وفي وقت سابق، توقع د. خالد الزعاق أن ينتهي موسم الغبار في المملكة بحلول نهاية شهر يوليو بمشيئة الله.

وقال الزعاق، إن المملكة تشهد هذه الأيامموسم رياح البوارح الحارة والجافة والمثيرة للغبار والأتربة الزاحفة، خاصة على المناطق الشرقية والوسطى، مبينًا أن موسم غبار البوارح يبدأ في نهاية شهر مايو ويستمر لشهري يونيو ويوليو.

وأضاف د. خالد الزعاق: “أن رياح البوارح تأتي على شكل موجات دائمة وتستمر من 3 إلى 10 أيام، مشيرا إلى أنها “رتيبة” بحيث تبدأ بالهبوب من شروق الشمس وتشتد في حال الظهيرة، وإذا غربت الشمس فإن الغبار يترسب على الأشياء فتهدأ.

وختم د. خالد الزعاق بقوله: “أن رياح البوارح تتشكل نتيجة لمنخفض الهند وارتفاع قيم الضغط السطحية على حوض البحر الأبيض المتوسط وانخفاضها على جنوب شبه الجزيرة العربية، خاصة نواحي الربع الخالي، فيما يمتد تأثيرها على جنوب العراق، والكويت، والمنطقة الشرقية من المملكة ووسطها، والبحرين، والإمارات، وقطر، وسلطنة عمان”.