شكرا لقرائتكم خبر عن وسط التزام تام بالإجراءات الصحية.. افتتاح مسجد «قباء» للمصلين والزائرين بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجّهت وزارة الشؤون الإسلامية بفتح مسجد قباء اعتباراً من اليوم الأحد، وعلى مدار الساعة، لتمكين المصلين والزائرين من الصلاة في المسجد طوال، اليوم الأحد، مع تطبيق جميع الضوابط الصحية المعتمدة في المساجد من قبل الجهات المختصة للمحافظة على سلامة وصحة المصلين من فيروس كورونا.

ووفقاً لمقطع فيديو نشرته “عكاظ”،أوضح توافد المصلين على المسجد وسط التزام تام بالإجراءات الوقائية المعتمدة من لبس الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، واصطحاب سجادة الصلاة.

ويعتبر مسجد قباء في المدينة المنورة، أول مسجد أسسه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى المدينة المنورة مُهاجراً إليها من مكة المكرمة، وشارك في وضع أحجاره الأولى ثم أكمله الصحابة.