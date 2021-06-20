تونس... فيديو لدورية مرور تطلب رشوة من مواطن والسلطات تعلق

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، حسام الدين الجبابلي، اليوم الأحد، أنه تمّ فتح بحث تحقيق في الحادثة وتبيّن أوليّا أن الفيديو فيه مغالطات للرأي العام .

وأضاف الجبابلي أن "المدعي ارتكب مخالفة مرورية لعدم امتلاكه للوثائق القانونية للسيارة، حيث ادعى بالباطل ولم يقدم أي إثبات في ادعائه"، وأكد المتحدث أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المعني بالأمر بعد استشارة النيابة العمومية إذ تعلّقت به 3 قضايا عدلية.

واختتم الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي حديثه بالتأكيد على أن الدورية المرورية تعاملت بكل حرفية وضبط للنفس.

وشهدت العاصمة التونسية، الأسبوع الماضي، مواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة بعد ساعات من تظاهرة على ما وصف بأنه "عنف الشرطة".

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بالقرب من مركز للشرطة في منطقة سيدي حسين الشعبية، على شبان قاموا بإلقاء مقذوفات ومفرقعات عليها.

وكان شاب يدعى أحمد بن عمارة، توفي بعد توقيفه على يد الشرطة ما فجر غضب الشارع التونسي.

وشهد محيط وزارة الداخلية التونسية مظاهرات لعشرات الناشطين والأهالي الذين حملوا لافتات كتب عليها "من ينقذنا من البوليس"، وفقا لـ"فرانس برس".

وألقى متظاهرون كراسي على الشرطة في شارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة التونسية في بداية التظاهرة وقد اعتقل عدد منهم.