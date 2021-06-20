الرئيس الفلبيني يوجه رسالة إلى الملك سلمان

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وقالت "صحيفة مانيلا تيامز"، إن "الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي حمّل مساعده للشؤون الخارجية روبرت بورج، الذي يقوم بزياة إلى السعودية ، رسالة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز"، مشيرة إلى أن الزيارة تتماشى مع وعد الرئيس بتوفير الرعاية والاهتمام للعمال الفلبينيين في الخارج خاصة خلال جائحة فيروس " كورونا " المستجد.

وأكدت الصحيفة، إن بورج مكلف أيضا بصفته مبعوثا خاصا من دوتيرتي بتسليم رسالة موجهة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مشيرة إلى أنه تم تكليف الوفد بالإشراف على إعادة الفلبينيين في السعودية المتضررين من جائحة "كورونا".

ووفقا للصحيفة، "سيلتقي الوفد الفلبيني برئاسة بورج مسؤولين في وزارة الخارجية السعودية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر"، مؤكدة أنه "تم تحديد اجتماعات مع مسؤولي سفارة الفلبين في الرياض والقنصلية العامة للفلبين في جدة".

وكانت الفلبين، أعلنت في 29 مايو/ أيار الماضي، عن رفع تعليق إرسال عمالتها إلى السعودية، وذلك بعد أن قررت المملكة أنها لن تفرض رسوما عليهم بشأن اختبارات "كوفيد-19" والحجر الصحي لدى وصولهم أراضيها. وقال وزير العمل الفلبيني، سيلفستر بيلو: "لن يكون عمالنا المتجهون إلى السعودية محرومين من السفر"، بحسب وكالة "رويترز".

كما أعلنت شركة الخطوط الجوية الفلبينية إنها ستقبل العمال الفلبينيين على الرحلات المتجهة إلى الدمام والرياض، مع تنازلها عن رسوم إعادة الحجز للركاب الذين لم يتمكنوا من الصعود بسبب تعليق السفر.

وتظهر البيانات الحكومية أن أكثر من مليون فلبيني يعملون في المملكة العربية السعودية، وهي الوجهة المفضلة للعمال الفلبينيين في الخارج في عام 2019، ويتم توظيف العديد من الفلبينيين كعمال بناء أو مساعدين منزليين أو ممرضات.

وفي العام الماضي 2020، أرسل الفلبينيون في المملكة العربية السعودية 1.8 مليار دولار من التحويلات المالية، وهو دعم رئيسي لاقتصاد البلاد. وتشكل الفلبين ثاني أعلى عدد من الإصابات والضحايا من فيروس "كورونا" المستجد في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا، مع أكثر من 1.2 مليون حالة إصابة و20722 حالة وفاة.