وحدات روسية تمنع رتلا أمريكيا من الانتشار شمالي سوريا... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأوقفت وحدات الشرطة العسكرية الروسية رتل المدرعات الأمريكي وأرغمتها على العودة بحسب صحيفة "روسكايا فيسنا" الروسية.

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وبحسب المصادر وقعت الحادثة على أحد محاور الطريق السريع "أم 4"، قرب مدينة تل تمر في محافظة الحسكة السورية.

وتحرك رتل تابع للتحالف الدولي بقيادة أمريكا مؤلف من عدة عربات مصفحة (4 عربات) من طراز "MaxxPro" و"Oshkosh M-ATV"، وحاول الرتل عبور المنطقة والانتشار شمالا دون توجه إشعار مسبق للجانب الروسي.

وأوقفت دورية روسية الرتل الأمريكي وأرغمته على العودة، ويشاهد في الفيديو مجموعة من الجنود الروس يقفون في الطريق "أم 4" أمام قافة من المدرعات الأمريكية.

ويظهر في الفيديو المدرعات الأمريكية خلال التفافها وعودتها باتجاه معاكس بعد منعها من عبور الطريق الدولي الذي تشرف على تأمينه الشرطة العسكرية الروسية.