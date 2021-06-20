السنوار: التحرير بات أقرب وسنصلي في المسجد الأقصى قريبا

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / John Minchillo

وأضاف السنوار، في كلمة له، على هامش مؤتمر نظمته العشائر الفلسطينية في قطاع غزة دعما للمقاومة ونصرة للقدس، أن التحرير بفعل المقاومة بات أقرب، والشعب صنع النصر بما تحمل من قهر وحصار واحتضان للمقاومة، مؤكدا أن "معركة سيف القدس أحدثت تحولا استراتيجيا في الصراع مع الاحتلال".

وخاطب الوجهاء بالقول: "أنتم من صنعتم هذا النصر يوم ربيتم أبناءكم على هذه المعاني الجميلة، فكان لنا جيل من كتائب القسام وسرايا القدس وشباب المقاومة كافة، الذين صنعوا هذا النصر الذي أحدث تحولاً استراتيجياً في الصراع مع هذا الاحتلال".

وأضاف قائلاً: "صنعتم النصر، يوم احتضنتم المقاومة، وبما صبرتم وتحملتم من حصار وقهر"، موضحاً أنه "لم تغير قناعتكم كل حملات التشويه والتطبيع فظلت القدس يانعة في قلوبكم".

وشنت إسرائيل قصفا على قطاع غزة، استمر 11 يوما، في الفترة ما بين 10 و21 مايو/ أيار الماضي، وأسفر عن مقتل وجرح الآلاف من الفلسطينيين، فيما ردت الفصائل الفلسطينية على القضف بإطلاق آلاف الصواريخ تجاه كافة المدن الإسرائيلية.