شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» توضح خطوات تقديم طلب نقض حكم عبر بوابة ناجز (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة العدل، اليوم الأحد، خطوات عملية تقديم طلب نقض على حكم عبر بوابتها الإلكترونية “ناجز”.

وأشارت الوزارة، إلى أن التقديم يكون بفتح البوابة الإلكترونية، ثم تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، واختيار تبويب القضاء.

وأضافت أن الخطوة التالية تكون اختيار قائمة الاستئناف، وتحديد القضية المطلوب إنشاء الطلب عليها، ثم اختيار طلب القضية، يليه طلب نقض، وفي النهاية إكمال البيانات المطلوبة وأضغط على حفظ وإرسال.