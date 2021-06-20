شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الصحة» يكشف حقيقة نفاد لقاح «أسترازينيكا» من المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن لقاح إكسفورد أسترازينيكا متوفر في المملكة ولا صحة لانقطاعه.
وأوضح “العبدالعالي” خلال مؤتمر مستجدات كورونا، اليوم الأحد، أن الخطة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له.
وأشار متحدث الصحة، إلى أن هناك تجارب عالمية أكدت إمكانية أخذ الجرعة الأولى من لقاح والثانية من لقاح آخر.
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