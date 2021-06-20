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متحدث «الصحة» يكشف حقيقة نفاد لقاح «أسترازينيكا» من المملكة

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هيثم سليمان 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن لقاح إكسفورد أسترازينيكا متوفر في المملكة ولا صحة لانقطاعه.

وأوضح “العبدالعالي” خلال مؤتمر مستجدات ، اليوم الأحد، أن الخطة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له.

وأشار متحدث الصحة، إلى أن هناك تجارب عالمية أكدت إمكانية أخذ الجرعة الأولى من لقاح والثانية من لقاح آخر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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