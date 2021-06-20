قتلى وجرحى بأعمال عنف في مناطق عراقية متفرقة

دبي - محمود عبدالرازق - © Photo / Iraqi Joint Operations Command

وأفاد مصدر أمني عراقي، اليوم، بمقتل أب وابنه بانفجار عبوة ناسفة جنوبي العاصمة.. كما أصيب مدني بهجوم مسلح في قضاء الطارمية شمال بغداد.واغتال مسلحون مدنيا في منطقة الكمالية شرق العاصمة بهجوم بأسلحة نارية، كما أعلن عن إصابة موظف في وزارة الداخلية بهجوم مسلح شمال بغداد. وفقا لـ "وكالة أنباء الإمارات".

وفي محافظة التأميم قال مصدر أمني إن ثلاثة جنود أصيبوا بانفجار ناسفة استهدفت آلية عسكرية تابعة للجيش ضمن قضاء داقوق جنوب مدينة كركوك. كما اغتال مسلحون ضابطا بشرطة محافظة ميسان. وأصيب مدني بانفجار عبوة ناسفة شمال في قضاء المقدادية شرق مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى .

وقتل مسلحون مدنيا جنوب مدينة الموصل. في غضون ذلك عثرت القوات الأمنية على جثة مجهولة الهوية مصابة بأعيرة نارية في منطقة الرأس في قضاء سنجار بمحافظة نينوى. كما عثرت قوة أمنية على جثة جندي مصابة بطعنات سكين بعد اختطافه في ناحية السعدية شمال شرق مدينة بعقوبة.

على صعيد أمني آخر قتل شخصان واصيب ثالث بنزاع عشائري في قضاء قلعة صالح جنوب محافظة ميسان. كما أصيب اثنان بجروح إثر خلاف عشائري في قضاء ابي الخصيب بمحافظة البصرة جنوب البلاد.

عاد مسلسل العنف إلى العاصمة العراقية بغداد وبعض المدن العراقية، بعد استقرار أمني ملحوظ، منذ هزيمة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) في العام 2017.