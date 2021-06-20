وفد عسكري موريتاني بقيادة وزير الدفاع يشارك في مؤتمر موسكو للأمن الدولي

دبي - محمود عبدالرازق - الرباط - سبوتنيك. وأكد المصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "وزير الدفاع حننا ولد سيدي سيشارك في المؤتمر الذي يعقد في الفترة بين 22 و24 [حزيران] يونيو الجاري، على رأس وفد رفيع يضم عددا من القادة العسكريين والأمنيين".

ويعد الجنرال حننا ولد سيدي من أكثر القادة العسكريين خبرة في موريتانيا، فقد أسندت إليه صلاحيات أمنية واسعة ومهمة، وكان شاهدا على الأحداث السياسية الكبرى إبان فترة حكم المجلس العسكري.

ومن بين أبرز المهام التي أسندت للوزير ولد سيدي، مهمة مرافق عسكري لرئيس الجمهورية عام 2003، والمدير العام للأمن الخارجي والتوثيق عام 2005، والعضو في المجلس الأعلى للدولة 2008، والمفتش العام للقوات المسلحة وقوات الأمن 2009، والقائد المساعد للأركان العامة للجيوش في 2013.

وفي عام 2018 عيّن قائدا للقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس، واستقال منها بعد ان تم اختياره وزيرا للدفاع في آب/أغسطس من العام الماضي.

يذكر أنه من المخطط أن تجري خلال مؤتمر الأمن في موسكو، مناقشة قضايا الاستقرار الاستراتيجي والأمن العالمي والإقليمي في أوروبا وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط". كما ستكون قضية مشاركة الهيئات العسكرية في مكافحة الوباء "كوفيد-19" قضية مستقلة للمناقشة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية الشهر الجاري بأن رؤساء الهيئات العسكرية وقادة القوات المسلحة في 49 دولة من دول العالم قد أعربوا عن موافقتهم على المشاركة في المؤتمر.