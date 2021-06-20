أنا الواقف أمام كُل الخيبات كجدار مثقوب

الكويت - هبة التوبجي - نضعُف احيان ونود الهرب من انفُسنا نريد ان نتجرد من انفسنا نتمنى لو انّنا خُلقنا شجرة او عصفوراَ يُحلق في السماء عدا ان نكون اشخاص، في داخل كُل قلب امر ما.

لا احد يعلم عنه شيءً وفي داخل كُل روح توجد حرائق ومُدن مهجوره في داخل كل عقل احدٍ منا توجد قصص وافكار مُعقده لا احد يعرفُها،من شدة تعبّك تكاد ان تسقُط منهاراَ ولكن هناك شيءَ يسحبُك للأعلى كُلما شارفت على السقوط تنهض روحك صامده كجدار مثقوب، رُغم الخدوش والجروح تنهض من السقوط نضعُف احيان.

نريد الهرب بعيد بعيد حيثُ لايجدُنا أحد، ولكن أنا الصامد أمام كُل الخيبات كجدار مثقوب.

كتبهُ: لمياء الشمري .