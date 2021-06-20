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منتخبنا السعودي… حصد النتائج وتأهل

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - * كمل مسيرته منتخبنا السعودي الأول لكرة القدم انتصاراته على كل المنتخبات التي في مجموعته وتأهل ، فعلا : الأهم التأهل وحصل ولله الحمد والشكر ، لكن يجب أن يعاد النظر في الهوية الفنية على أن تكون عالية الجودة بها التنوع في الأساليب التكتيكية مع تفعيل عوامل الترجيح التي منها : الاستفادة من الكرة الثابتة من خلال أساليب التنفيذ ، بمعنى أن تكون وفق جمل تكتيكية بها عنصر المفاجأة ، كذلك تفعيل خط الهجوم بشكل لافت ومفيد من خلال التكامل والمساندة والترجمة ، كل الأماني لمنتخبات بكل الفئات بكل الاستحقاقات .
* الكفاءة المالية الخانقة باتت تشكل حاجزا قويا أمام الأندية المتورطة في ديون مهولة ، وفي مقدمتهم نادي الاتحاد ، كيف ستكون الحلول في قادم الأيام ؟
* تلك الديون المهولة هي ديون متراكمة ، من هنا علينا أن نكون واقعيين لكل الأحداث ، الأهم التعامل بكل واقعية ومنطقية مع متغيرات الأحداث في تلك القضايا .
* النجومية استمرارية لمشوار طويل وشاق ومكلل بالنجاح وفق تحقيق بطولات وإنجازات متنوعة، وغير ذلك نجومية عواطف فقط .
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم

 

الكاتب الرياضي/ حمزة السيد

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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