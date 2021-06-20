شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 11 يوماً من البحث.. العثور على جثة الطفل المفقود في وادي الحائر بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

ذكرت قناة “الإخبارية” في نبأ عاجل، أن الجهات المعنية تمكنت من العثور على جثة الطفل المفقود في وادي الحائر بالرياض، عند الثالثة عصر اليوم بعد 11 يوما من البحث.

وأفاد مراسل قناة “الإخبارية”، بأن الدفاع المدني أكد أنها جثة المفقود وجاري إكمال الإجراءات الطبية للتأكد، مشيراً إلى أنه سيصدر بيانا تفصيليا من الدفاع المدني حول العثور على جثة مفقود الحائر.

يذكر أن الطفل فراس فؤاد النهدي، البالغ من العمر 7 أعوام، كان قد فقد في وادي الحائر قبل 11 يوماً أثناء نزهة مع أسرته.

ومنذ فقدانه شاركت العديد من الجهات في عملية البحث عن جثـة الطفل، وأغلقت هيئة تطوير مدينة الرياض 16 قناة مائية لتسهيل عملية البحث.