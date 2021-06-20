شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الأمن العام»: ما يزيد عن 5 ملايين مخالف تم ضبطهم بتعاون المجتمع والمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح متحدث الأمن العام العميد سامي الشويرخ، أن الحملات الأمنية ضد مخالفي أنظمة الإقامة شملت جميع مناطق المملكة.

وقال العميد الشويرخ: إن العقوبات شملت مصادرة المركبة أو السكن لمن ينقل أو يأوي مخالفين، مشيراً إلى أن ما يزيد عن 5 ملايين مخالف تم ضبطهم بتعاون المجتمع والمواطنين.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية عن إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” ، وذلك خلال المدة من 3 / 11 / 1442هـ وحتى 9 / 11 / 1442هـ، حيث بلغت (18394) مخالفة .

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(6087) مخالفة، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2766) مخالفة، ثم منطقة مكة المكرمة بـ(2333) مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ (1516) مخالفة، فمنطقة القصيم بـ(1293) مخالفة، ومنطقة الجوف بـ(1078) مخالفة، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(850) مخالفة، فمنطقة تبوك بـ(845) مخالفة ، ومنطقة حائل بـ(804) مخالفات ، ومنطقة الباحة بـ(383) مخالفة، ومنطقة نجران بـ(193) مخالفة، ومنطقة عسير بـ(178) مخالفة ، ثم منطقة جازان بـ(68) مخالفة.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.