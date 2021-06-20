شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم من «الزكاة» بشأن إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر مايو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر مايو الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه الثلاثين من شهر يونيو الجاري.

وحثت “الزكاة والضريبة والجمارك” المكلفين من قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبرالموقع الإلكتروني، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و 25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة” على تويتر (@Gazt_care)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبرموقع الهيئة.

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة العربية السعودية، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.​