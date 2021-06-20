شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» توجّه بفتح مسجد قباء أمام المصلين والزوار والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجّهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بفتح مسجد قباء اعتباراً من اليوم، وعلى مدار الساعة لتمكين المصلين والزائرين من الصلاة في المسجد طوال اليوم، مع تطبيق جميع الضوابط الصحية المعتمدة في المساجد من قبل الجهات المختصة للمحافظة على سلامة وصحة المصلين من فيروس كورونا، بهدف التخفيف من التكدس أو الازدحام وخاصة على مداخل وفي ساحات المسجد.
ودعت الوزارة المصلين والزائرين إلى أهمية الأخذ بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، والتعاون مع الجهات المعنية في مجال مكافحة الوباء، مؤكدة أن التزام الجميع بالتعليمات سبيل الوقاية بعد توفيق الله، وهو مطلب شرعي وواجب وطني.
يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية الخليج 365 عمليات تعقيم ونظافة المساجد والجوامع وتوفير المعقمات وأدوات النظافة عبر الشركات الوطنية، كما الخليج 365 تنظيم برامج دعوية توعوية عبر الوسائط الإلكترونية بمشاركة دعاة وداعيات الوزارة لتوعية وإرشاد المجتمع عن وسائل توقّي المرض والأحكام الشرعية في ذلك
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