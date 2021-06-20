عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي إصابات دول القارة بفيروس كورونا بلغ 5 ملايين و160 ألفا و473 إصابة.



وأوضح المركز، في بيان الأحد، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا بدول أفريقيا قد بلغ 136 ألفاً و810 حالات.

وأشار إلى أن أكبر عدد حالات الإصابة عبر القارة الأفريقية قد سجلت بجنوب أفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا ومصر.