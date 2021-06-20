باحثون: مكملات زيت السمك قد تساعد في محاربة الاكتئاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

غالبًا ما توصف مكملات زيت السمك بأنها مفيدة لصحة قلبك، ولكن دراسة جديدة وجدت أنها قد تساعد في مكافحة الاكتئاب أيضاً.



قالت كبيرة الباحثين في كلية كينغ كوليدج بلندن، أليساندرا بورسيني: “ قدمت دراستنا نظرة ثاقبة جديدة ومثيرة حول كيفية إحداث أحماض أوميغا 3 الدهنية تأثيرات مضادة للالتهابات تعمل على تخفيف أعراض الاكتئاب. من المعروف أن أحماض أوميغا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة لها تأثيرات مضادة للاكتئاب ومضادة للالتهابات، لكن آلية حدوث ذلك لم تكن واضحة”

وأضافت بورسيني: "ساعدت دراستنا في تسليط الضوء على الآليات الجزيئية التي تنطوي عليها هذه العلاقة، والتي يمكن أن تفيد في تطوير علاجات جديدة محتملة للاكتئاب باستخدام أوميغا 3".

شملت الدراسة الجديدة 22 شخصاً يعانون من الاكتئاب الشديد، حيث تم إعطاؤهم 3 غرام من أحماض أوميغا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة يومياً لمدة 12 أسبوع، وتم قياس درجة الاكتئاب قبل العلاج وبعده.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناول أحماض أوميغا 3، شهدوا انخفاضاً في أعراض الاكتئاب بنسبة 64٪.

يذكر بأن نتائج الدراسة، نُشرت هذا الأسبوع في مجلة “الطب النفسي الجزيئي”، وفق ما أورد موقع “يو بي آي” الإلكتروني.