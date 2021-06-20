اخبار الخليج

مسؤول طبي يكشف حقيقة وجود نسخة جزائرية متحورة من كورونا

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "النهار"، عن رشيد بلحاج أن التحقيقات الوبائية أثبتت عدم وجود سلالة جزائرية، من فيروس .

© REUTERS / RAMZI BOUDINA

وأوضح أن مستشفى مصطفى باشا، يستقبل يوميا من 30 إلى 50 حالة للكشف و6 حالات استشفائية.

وأشار المسؤول الطبي إلى أن قدرة المستشفى لا تحتمل أكثر من 20 حالة إنعاش فقط.

وكان الأستاذ المساعد في علم الأوبئة بمستشفى الهادي فليسي بالجزائر، محمد زروال، أعلن في حوار لإذاعة سطيف عن تسجيل سلالات متحورة جزائرية.

وقال زروال: "لدينا سلالات جزائرية لأن الفيروس في تطوره الطبيعي يتأقلم مع البيئة".

وفيما يتعلق بحملة التلقيح الجارية، أعرب البروفيسور، عن أسفه لغياب التوعية نتيجة التخوف من اللقاحات رغم وفرتها، ولكنه أكد أن الجزائر اكتسبت خلال الـ 16 شهرا الماضية خبرة في التعامل مع كورونا.

© Sputnik

9 لقاحات أنقذت البشرية من أمراض خطيرة

 

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا