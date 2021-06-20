الداخلية العراقية تعلن القبض على 5 إرهابيين تابعين لتنظيم "داعش" في ديالى

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت الوكالة العراقية في بيان نشره موقع "السورية نيوز" أن تلك العملية تأتي في إطار المتواصلة لمتابعة العناصر الإرهابية.

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ولفت البيان إلى أنه تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية من توقيف 5 إرهابيين مطلوبين للعدالة، وفق أحكام المداة 4/إرهاب"، بسبب انتمائهم إلى عصابات داعش الإرهابية.

وأشارت إلى أن تلك العملية الأمنية تمت في منطقة يطلق عليها "قاطع ديالي".

ولفتت الوكالة الأمنية العراقية إلى أن المتهمين الخمسة تم إيداعهم في إدارات التوقيف، لاستكمال التحقيقات معهم، واتخذا الإجراءات القانونية بحقهم.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.