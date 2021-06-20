الشؤون الإسلامية تقرر إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة وتسمح بعودة الدروس والمحاضرات

الكويت - هبة التوبجي - أصدر وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ اليوم الأحد، تعميماً فورياً يقضي بتحديث كافة البروتوكولات الصحية في المساجد والجوامع، استناداً إلى ماورد للوزارة من هيئة الصحة العامة بشأن البروتوكولات الوقائية الخاصة بالمساجد، في إطار استمرار جائحة كورونا.

ونص التعميم على: العمل بجميع “بروتوكولات” الوقاية من “كورونا ” بالمساجد، المعتمدة من هيئة الصحة العامة ومتابعة تحديثاتها، والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة، وعدم التزاحم عند دخول المسجد والخروج منه.

‏ويشمل التعميم إبقاء مسافة (متر ونصف) بين المصلين، وإلغاء اشتراط ترك صف فارغ بين كل صفين، وإلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة، والالتزام بالمدة المعتمدة سابقاً على النحو التالي: (25) دقيقة في صلاة الفجر، و (10) دقائق في صلاة المغرب، و (20) دقيقة في بقية الفروض.

‏وأكد على الإبقاء على فتح المساجد لصلاة الجمعة قبل أذان الجمعة بساعة وإغلاقها بعد الصلاة بـ (30) دقيقة، إلغاء تحديد مدة إقامة خطبة الجمعة وصلاتها بـ (15) دقيقة، مع مراعاة عدم الإطالة في الخطبة إتباعاً للسنة، إعادة المصاحف للمساجد، مع حث المصلين على إحضار مصاحفهم معهم.

‏ويأتي ذلك بإلإضافة إلى: السماح بإلقاء المحاضرات والدروس في المساجد مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وأن تكون المدة متوافقة مع مدة فتح المسجد، وإلغاء التوجيه السابق بإزالة برادات وثلاجات المياه من المساجد.