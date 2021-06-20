السعودية... توصية بإلغاء قرار إغلاق المحلات التجارية خلال أوقات الصلاة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "عكاظ"، عن مصادر لها أن عددا من أعضاء المجلس، تقدموا بتوصية إضافية على تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية للعمل على عدم إلزام المنشآت التجارية بالإغلاق خلال أوقات الصلوات اليومية عدا يوم الجمعة.

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ووفقا للمصادر تستند التوصية على أن "إغلاق المحلات التجارية خلال أوقات الصلاة هو إجراء تنفرد به المملكة من بين كل دول العالم العربي والإسلامي منذ بضعة عقود، بناء على اجتهاد من إحدى الجهات الحكومية".

وجاء بالتوصية أن "جميع الدول الإسلامية لا تلزم مواطنيها أو المسلمين المقيمين فيها بتعطيل مصالح الناس، فضلا على أن إغلاق المنشآت التجارية وقت الصلاة قد يتسبب في تعطل مصالح المواطنين والمقيمين من ذوي الظروف الخاصة كالمسافر والمريض".

ويرى مقدمو التوصية أن "المعضلة تكمن في إجبار الناس على أمر فيه سعة الإسلام وسماحة الشريعة التي جاءت برفع الضرر المتمثل في تعطيل مصالح الناس، وتفويت حاجات المضطرين أو تأخيرها، وكذلك الإجحاف بحق أصحاب الأموال والأعمال والتجارة".