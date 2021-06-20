أفضل روتين للرياضية اليومية لخسارة الدهون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

يرغب الكثيرون بالحصول على جسم رشيق والتخلص من الوزن الزائد، لكن ليس من السهل تحقيق ذلك دائما.



وفي حديث مع صحيفة إكسبريس البريطانية، شاركت المدربة الشخصية كورتني بلاك مجموعة من النصائح المفضلة لديها لتحقيق اللياقة البدنية والتخلص من الدهون.

ويعد كل من النظام الغذائي والتمارين الرياضية أمراً أساسياً عند محاولة إنقاص الوزن أو الحفاظ على نمط حياة صحي. وقالت كورتني إن بالإمكان الحصول على الجسم المثالي من خلال روتين يومي يتضمن تمارين لمدة 20 دقيقة فقط.

وأوضحت كورتني أن التخطيط المسبق واختيار الجمع بين الحركات يمكن أن يؤدي إلى التمرين الأكثر فاعلية في فترة زمنية قصيرة، وتضيف "امزج بين تمارين الفاصل الزمني عالية الكثافة وممارسة تمارين الجسم بالكامل، مثل الحركة المركبة، وهي عبار عن حركتين يتم تجميعهما معاً مثل الضغط من وضعية القرفصاء أو الضغط على الصدر، والجلوس وتمرين جميع أجزاء الجسم المختلفة في وقت واحد".

وتابعت كورتني "احرص على زيادة معدل ضربات القلب وانخفاضه حتى تحرق الدهون وتقوم ببناء العضلات في نفس الوقت". ويمكن أن يساعد رفع معدل ضربات القلب على زيادة التمثيل الغذائي الذي يمكن أن يؤدي إلى حرق المزيد من الدهون والسعرات الحرارية.

كما قدمت كورتني المشورة للأشخاص الجدد على ممارسة الرياضة أو ليسوا متأكدين من أين يبدأون برامج التدريب، ونصحت بعدم البدء بالتمارين القاسية، لأن هذا يمكن أن يضع عبئاً على العضلات، كما يمكن أن تجعلك تستسلم في وقت أسرع.

وبدلاً من البدء بالبرامج المتقدمة، أوصت كورتني المبتدئين بالبدء في المستوى المناسب لهم والتركيز على تتبع تقدمهم تحت إشراف مدرب خبير، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.