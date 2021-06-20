شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لسبب خطير... سناب شات تحذف "مرشح السرعة" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة سناب المطورة لتطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات حذف الخاصية المثيرة للجدل المعروفة باسم "مرشح السرعة".



تتيح خاصية مرشح السرعة للمستخدمين تبادل البيانات الفورية عن السرعة التي يتحركون بها أثناء استخدام التطبيق بما في ذلك سرعة السيارة.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن التطبيق قدم هذه الخاصية في عام 2013 وبعد ذلك اتضح أن لها علاقة بالعديد من الحوادث المرورية المميتة أو الخطيرة والتي كان ضحيتها شباب في سن المراهقة.

وتواجه الشركة دعاوى قضائية من جانب عائلات الضحايا الذين أصيبوا أو لقوا حتفهم في الحوادث التي يقال إن السائق كان يستخدم عند وقوعها التطبيق وكان يقود بسرعة عالية للتباهي أمام أصدقائه.

وفي مايو/أيار الماضي، أصدرت الدائرة التاسعة من محكمة الاستئناف الأمريكية حكما يأحقية أباء لـ3 مراهقين لقوا حتفهم في حادث سيارة في ويسكونسن، في تعويض وذلك في مقاضاة شركة سناب بتهمة الإهمال في تصميم منتجها بصورة ألحقت الضرر بالآخرين.

من ناحيتها طعنت سناب على الحكم بدعوى أن تطبيق سناب شات ليس السبب في الحادث، فيما يقول النشطاء في مجال السلامة المرورية إن التطبيق يشجع على القيادة المتهورة.

ومن جانبها دافعت شركة سناب عن الخاصية في البداية، ولكن بعد تعدد الدعاوى القضائية ضدها قامت بتحويل المرشح إلى ملصق غير نشط على التطبيق. كما جعلت الشركة الوصول إلى الملصق على التطبيق أكثر صعوبة من خلال وضعه داخل قائمة منفصلة.

وقالت الإذاعة العامة الوطنية الأمريكية في تقرير إنه من بين حوالي 5 مليارات رسالة يتم تبادلها عبر تطبيق سناب شات كل يوم، فإن خاصية مرشح السرعة لا تكاد تظهر من حيث الشعبية بين المستخدمين. ولهذا يقول مسؤولو شركة سناب إنهم حذفوها، بحسب الإذاعة.

ونهاية شهر أبريل/نيسان الماضي، أعلنت شركة "سناب شات" أن عدد مستخدمي تطبيقها للتواصل الاجتماعي وصل إلى 500 مليون مستخدم شهري نشط.

وتواصل سناب شات نموها ولو ببطء، خصوصا بفضل الانتشار المتزايد للتطبيق في الهند خلال الجائحة، كما كشفت عن نظارات جديدة متصلة بالإنترنت.

وأوضح رئيس المجموعة الأمريكية إيفان شبيغل خلال مؤتمر سناب شات السنوي لتقديم ابتكاراتها أن المنصة المحببة لدى المراهقين والبالغين الشباب سجلت ازديادا في عدد المستخدمين اليوميين في الهند بنسبة 100 % على عام خلال الأرباع الخمسة الأخيرة، أي منذ بدء الأزمة الصحية.

ورغم أن حوالي 40 % من مستخدمي سناب شات هم خارج أمريكا الشمالية وأوروبا، لا تزال هاتان المنطقتان ترتديان أهمية كبرى للتطبيق.

وقال إيفان شبيغل "في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وأستراليا وهولندا، أصبحت سناب شات جزءا ضروريا في حياة الناس والتطبيق بات معتمدا لدى 90 % من الأشخاص بين 13 و24 عاما، و75 % لدى فئة 13-34 عاما".

ولم تعط سناب شات أرقاما شهرية في السابق. وخلال عرض نتائجها المالية الأخيرة في نيسان/أبريل، كشفت سناب شات عن 280 مليون مستخدم يومي، بارتفاع نسبته 22 % خلال عام