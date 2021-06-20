ميزة جديدة لواتساب.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد الرئيس التنفيذ لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، إن الشركة ستضيف ميزة جديدة على تطبيق واتساب تسمح بدعم أجهزة متعددة في نفس الوقت.



وأكد زوكربيرغ على نية الشركة أيضًا إضافة "وضع اختفاء" جديد عبر جميع سلاسل المحادثات إلى جانب خيار "العرض مرة واحدة" أيضًا.

قال زوكربيرغ: “لقد كان تحديًا تقنيًا كبيرًا أن تتم مزامنة جميع رسائلك ومحتوياتك بشكل صحيح عبر العديد من الأجهزة حتى عندما تنفد بطارية هاتفك، لكننا تمكنا من حل هذا الأمر ونتطلع إلى نشره قريبًا”.

وأضاف: “ سيكون المستخدمون قادرين على الاتصال بما يصل إلى أربعة أجهزة في وقت واحد باستخدام ميزة تعدد الأجهزة لواتساب”

وضع الاختفاء والعرض مرة واحدة لبعض الرسائل

قدم واتساب العام الماضي ميزة الرسائل المختفية التي يمكن أن تختفي بعد سبعة أيام، والآن يريد توسيع هذه القدرة وسيضيف وضع اختفاء الرسائل الذي سيسمح للمستخدمين بفرض اختفاء الرسائل عبر جميع سلاسل محادثات واتساب الخاصة بهم. بمجرد أن يقوم المستخدم بتشغيل وضع الاختفاء، ستختفي جميع سلاسل رسائل واتساب ومحادثاته بعد فترة زمنية محددة.

تخطط شركة فيسبوك أيضاً، لإضافة ميزة "العرض مرة واحدة" للسماح للمستخدمين بمشاركة الوسائط مثل الصور ومقاطع الفيديو التي يمكن رؤيتها مرة واحدة فقط، على غرار إرسال الصور على إنستغرام. بعد أن يرى المستلم الصورة أو مقطع الفيديو، ستختفي من الدردشة.

قال زوكربيرغ، إن الميزات الجديدة ستكون متاحة للمستخدمين في نسخة تجريبية عامة خلال الشهر أو الشهرين المقبلين، وفق ما نقلت صحيفة إنديان إكسبرس.