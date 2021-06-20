ميزة جديدة لإكسبوكس تحول الكلام إلى نص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أضافت مايكروسوف على لعبة إكسبوكس وان، وإكسبوكس إس، وإكسبوكس إكس، ميزة جديدة تتمثل في إمكانية نسخ الكلام وتحويل النص إلى كلام.



بدأت مايركوسوفت بتجريب الميزة في شهر مايو (أيار) وأصبحت الآن جاهزة للاستخدام. الآن بعد أن أصبحت الميزة جزءًا من نظام التشغيل لجهاز إكسبوكس، يمكنك العثور عليها في علامة تبويب إعداد "سهولة الوصول" ضمن "نسخ اللعبة والدردشة". من خلال تحويل الكلام إلى نص، سينسخ إكسبوكس ويعرض ما يقوله اللاعبون أثناء ممارستهم اللعبة. وسيقوم الصوت الاصطناعي بقراءة كل ما يكتبه اللاعبون أثناء الدردشة الجماعية.

وقال ناطق باسم مايكروسوف معلقاً على الميزة: " نعتقد أن الألعاب يجب أن تكون شاملة، وذات أجواء ودودة، ومتاحة للجميع. يتضمن ذلك تسهيل اللعب وتواصل اللاعبين مع بعضهم البعض."

في غضون ذلك، سيجد الآباء أن لديهم سيطرة أكبر على من يمكن لأطفالهم اللعب معه عبر الإنترنت. إذا كان لدى طفلك الصغير حساب على إكسبوكس، فسيكون لديه خيار أن يطلب منك إذنك للعب الألعاب عبر الأنظمة الأساسية مثل مينيكرافت مع الأشخاص الذين يلعبونها على خدمات الألعاب الأخرى عبر الإنترنت.

يمكنك الموافقة على هذه الطلبات أو رفضها إما من خلال إعدادات تطبيق إكسبوكس فاميلي أو وحدة التحكم نفسها.

قامت مايكروسوفت أيضًا بتعديل ميزة مجموعات إكسبوكس، والتي تتيح لك إنشاء قوائم بألعابك وتطبيقاتك المفضلة على النحو الذي تراه مناسبًا.

إضافة إلى هذه التعديلات، قامت مايكروسوفت بتحديث تطبيق إكسبوكس على أندرويد و iOS لإضافة ميزة القصص، وستتمكن خلال الشهر القادم، من مشاهدة المنشورات الرسمية من ألعابك المفضلة، وفق ما أورد موقع "إن غادجيت" الإلكتروني.