شركة أبل تطلق تحديثاً أمنياً هاماً لأجهزة آيفون القديمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أصدت غوغل تحديثاً لطرازات آيفون وآيباد وآيبود القديمة والتي لم تعد قادرة على تثبيت نظام التشغيل iOS 13 أو الأنظمة الأحدث.



ويتوفر تحديث iOS 12.5.4 لأجهزة iPhone 5s و iPhone 6 و iPhone 6 Plus و iPod touch

الجيل السادس، وiPad Air و iPad mini 2 و iPad mini 3.

وتنص ملاحظة الإصدار المتعلقة بنظام التشغيل iOS 12.5.4 من قبل أبل "على أن هذا التحديث يوفر تحديثات أمنية مهمة ويوصى به لجميع المستخدمين".

وفقدت جميع الأجهزة التي حصلت على iOS 12.5.4 الدعم من iOS 13 لكن أبل تشعر بأنها بحاجة إلى الاستمرار في دفع التحديثات الأمنية لهذه الأجهزة، ووفقاً للشركة، تم تصميم التحديث الجديد لإزالة التعليمات البرمجية الضعيفة التي يمكن أن تسبب مشكلة تلف الذاكرة.

وتم إصلاح مشكلتين أثرتا على محرك متصفح الويب مفتوح المصدر WebKit من قبل أبل في iOS 12.5.4

ومع هاتين المشكلتين، كان من الممكن أن يؤدي محتوى الويب الضار إلى تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية. وكان من الممكن أن يسمح هذا للمتسللين بتشغيل أي أمر على النظام الذي يستهدفه. وقالت الشركة إنها أصلحت كلتا المشكلتين، بحسب موقع فون أرينا.

ولتثبيت التحديث على أي من الأجهزة المتوافقة المذكورة أعلاه، انتقل إلى الإعدادات> عام> تحديث البرنامج.