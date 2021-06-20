شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج الترشيح الأولي لطلبة الكليات العسكرية من خريجي الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين عن ظهور نتائج الترشيح الأولي لطلبة الكليات العسكرية.

وأوضحت اللجنة أنه على الطلبة المرشحين التقيد بالتعليمات التالية:

– تعبئة الاستبيان الطبي وطباعته .

– تحميل استمارة الإلتحاق المبدئي وطباعتها وإكمال جميع الإجراءات المطلوبة من توقيع الأحوال المدنية والعمدة والشرطة .

– حجز موعد الكشف الطبي الأولي والمقابلة الشخصية .

– طباعة بطاقة المراجعة .

– التقيد بالزي الرياضي بدون شعارات :

1- ( بنطلون أي لون سادة وقميص باللون الأخضر ) لطلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية .

2- ( بنطلون أي لون سادة وقميص باللون الازرق ) لطلبة كلية الملك فيصل الجوية .

3- ( بنطلون أي لون سادة وقميص باللون ابيض ) لطلبة كلية الملك فهد البحرية .

4- ( بنطلون أي لون سادة وقميص باللون أسود ) لطلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي .

( مع حذاء مناسب غير رياضي مفتوح بدون شراب ) مع إحضار الهوية الوطنية .

– لن يسمح بدخول أي من المتعلقات الشخصية ومن ضمنها الجوال .

– إتباع الإرشادات الصحية وضرورة إرتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية طوال فترة تواجدك بمقر اللجنة .

وصف الموقع:

مكتب التسجيل الواقع في طريق الملك عبد العزيز باتجاه الجنوب في مبنى قيادة القوات البرية سابقا (الخلية) أمام إسكان ضباط القوات المسلحة.

وأشارت اللجنة أنه بالنسبة للطلبة الذين يختارون يوم الاثنين الموافق 11 /11/ 1442 هـ لإجراء الكشف الطبي والمقابلة الشخصية ولم يتمكنوا من إكمال إجراءات الاستمارة من توقيع وتصديق من الأحوال المدنية بإمكانهم الحضور وإكمال إجراءات الاستمارة لاحقاً.

ولمعرفة مزيد من التفاصيل والاستعلام يرجى الدخول على الرابط التالي:هنا.