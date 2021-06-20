شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج» تحدد موعد إعلان نتائج الفرز للحجاج.. الأولوية لهؤلاء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، موعد إعلان نتائج الفرز للحجاج.

وقال “مشاط” في مداخلة لقناة “الإخبارية” إن استقبال طلبات الحج سوف يستمر حتى 13 ذي القعدة، ثم يتم الفرز في اليوم التالي، وتُعلن النتائج في يوم 15 من الشهر نفسه، مبينا أنه سوف تصل رسائل توعوية لمعرفة آلية استخدام نتائج الفرز قبل 15 ذي القعدة.

وشدد على أن الفرز سوف يركز على تطبيق الاشتراطات الصحية للحج، مؤكدا أن الأولوية القصوى ستكون للمحصنين بجرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، ومن هم في الفئة العمرية من 50 عامًا وحتى 65 عامًا، حيث سيُترك لهم المجال يوم 15 ذي القعدة لحجز مقاعدهم، بشرط ألا يكون قد سبق لهم أداء مناسك الحج.