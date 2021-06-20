مطار شنجن الصيني يشدد القيود بعد العثور على إصابة بسلالة دلتا لفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

شدد مطار مدينة "شنجن" الصينية المجاورة لهونج كونج، المراقبة على دخول منشآته، بعد أن تبين إصابة موظفة بمطعم هناك بسلالة "دلتا" لفيروس كورونا المستجد، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.



ويجب أن يقدم جميع الزوار للمنشآت ولمركز المرور الأرضي اختبارا سلبيا للحمض النووي، في غضون الساعات الـ48 السابقة لدخولهم، طبقا لبيان، تم نشره على حساب "شنجن إيربورت جروب" على موقع التواصل الاجتماعي "وي شات"

وأضافت المجموعة أن الإجراءات، التي تسري من الساعة الواحدة مساء اليوم بالتوقيت المحلي تأتي على رأس متطلبات قائمة، مثل فحص درجة الحرارة وإجراء مسح لرموز الاستجابة السريعة "كيو آر" التي تتعقب الحالة الصحية للمريض.

وكانت السلطات الصحية بالمدينة قد ذكرت في بيان في وقت سابق اليوم السبت أن نادلة مطعم/21 عاما/ في مطار "شنجن باوان" الدولي، تأكدت إصابتها بسلالة دلتا لفيروس كورونا.