مصر تكشف حقيقة تحصيل رسوم لتلقي لقاح كورونا في المنازل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المنازل للمواطنين الذين يعانون أمراضاً تعوق حركتهم.



وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك"، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان المصرية التي نفت صحة مثل هذه الأنباء، مؤكدةً إرسال فرق طبية مدربة على إعطاء اللقاحات، لتقديم التطعيم المنزلي بلقاحات كورونا للمواطنين الذين يعانون أمراضاً تجعلهم غير قادرين على الحركة مجاناً دون تحصيل أي رسوم.

ونوهت الوزارة بأنها تستقبل كل طلبات المواطنين غير القادرين على الحركة لتلقي اللقاح بالمنزل عبر الخط الساخن والموقع الإلكتروني.

وناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين.