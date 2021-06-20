شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري» يكشف سبب تراجع حالات كورونا الحرجة بالمملكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور مقبل الحديثي، أن نسبة الحالات الحرجة في انخفاض مستمر داخل المملكة.

وأشار إلى أن سبب تراجع الحالات الحرجة يعود إلى أن معظم كبار السن تلقوا لقاح كورونا إضافة إلى أن أعراض غير المطعمين بسيطة ولا تستدعي الدخول للعناية.

وقال “الحديثي” خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن معدل الإصابات بالفيروس شبه ثابت لعدة أسابيع؛ مبينًا أن أغلب الحالات التي تم رصدها ليس لديهم أعراض أو لديهم أعراض طفيفة.

وسجلت وزارة الصحة، أمس السبت 1153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، و1145 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.