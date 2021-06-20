شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج» تحذر مؤسسات حملات الحجاج من مُخالفة الاشتراطات التنظيمية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

قال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، إن هناك فريقاً متخصصاً لقياس جودة الخدمات المقدمة من الشركات للحجاج.

وحذر مشاط خلال مداخلة مع برنامج “نشرة التاسعة” على قناة “الإخبارية”، الشركات ومؤسسات حملات الحجاج من مُخالفة الاشتراطات التنظيمية التي وضعتها الوزارة، مشيراً إلى أن مَن يخالف الأنظمة سيكون عُرضة للمساءلة.

وأوضح أن الشركات اطّلعت على الاشتراطات التنظيمية التي وضعتها الوزارة، مؤكداً أن هناك متابعة دقيقة لكل مراحل الحج ابتداءً من استقبال الحجاج وحتى الانتهاء من المناسك.