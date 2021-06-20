شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة فيما تتسبب في إثارة الأتربة والغبار كما تتأثر الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة ومنطقة نجران بسبب العوالق الترابية.

حالة البحر الأحمر والخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف في الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج في الجزء الأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

رياح واضطراب البحر

وتوقع طقس العرب، اليوم الأحد، أن تكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط في أجزاء من منطقتي الشرقية و الرياض لكن في نطاقات محدودة.

كما توقع أن تهب رياح شمالية غربية نشطة السرعة على السواحل الغربية والجنوبية الغربية تعمل على إضطراب البحر وإرتفاع الموج.

درجات الحرارة