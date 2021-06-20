شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على تطورات كورونا حول العالم اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الأحد، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 178 مليوناً و961 ألفاً و898 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و875 ألفا و609 حالات وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 163 مليونا و490 ألفا و510 حالات.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

ذكرت وزارة الصحة الهندية أنها سجلت 58419 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على مدار 24 ساعة وذلك في أقل عدد يومي للإصابات خلال نحو ثلاثة أشهر فضلا عن 1576 وفاة.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالعدوى في الهند إلى 29.9 مليون حالة، وارتفع عدد الوفيات إلى 386713.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و721981 حالة بعد تسجيل 842 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 90385 بعد تسجيل 16 وفاة جديدة.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن بر الصين الرئيسي سجل 23 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت نزولا من 30 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 20 نزولا من 42 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابات مؤكدة.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91587 حالة في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 439 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 481 اليوم السابق، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 526363.

كما سجل المغرب أربع وفيات، نزولا من ثماني وفيات، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 9237.

ووصل عدد جرعات لقاح سينوفارم الصيني التي تسلمها المغرب إلى عشرة ملايين جرعة إضافة إلى لقاح أسترازينيكا البريطاني.

ويستهدف المغرب تطعيم نحو 80 في المئة من سكانه البالغ عددهم نحو 37 مليون نسمة.

ووصل عدد المطعمين في المغرب حتى الآن نحو عشرة ملايين نسمة.

أضحت البرازيل ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة تتخطّى عتبة 500 ألف وفاة بـ"كوفيد-19"، وهي تُسجّل في الآونة الأخيرة ارتفاعاً في عدد الوفيات اليوميّة، ما يؤكّد أنّ موجة ثالثة من الفيروس باتت وشيكة.

واستناداً إلى أحدث تقارير وزارة الصحّة، سجّلت البلاد 500,800 وفاة، بينها 2301 خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة، وهي أرقام يعتبر كثير من علماء الأوبئة أنّها أقلّ من العدد الفعلي.

وخلال هذا الأسبوع، ارتفع المتوسّط الأسبوعي للوفيات اليوميّة إلى أكثر من 2000، للمرّة الأولى منذ 10 أيّار/مايو.

كما أحصت البلاد البالغ عدد سكّانها 212 مليون نسمة، 82288 إصابة جديدة يوم السبت وحده، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 17,883,750.