إعلام: "الكابينيت" يجتمع للمصادقة على استئناف الحرب في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Pavel Lvov
وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن الجيش الإسرائيلي يعتزم القيام بجولة قتال جديدة في غزة، معتقدا أن الحرب على القطاع لم تنته بعد، وأن بلاده يجب عليها الاستعداد الدائم لجولات جديدة، وهو ما عمد إليه، مؤخرا، من إعداد خطط عسكرية جديدة، وافق عليها وزير الدفاع، بيني غانتس، ورئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي.
وأوضحت القناة أن حركة حماس تهدد باستمرار عملية إطلاق البالونات الحارقة من القطاع على مستوطنات غلاف غزة، في الوقت الذي لم تشهد أي تقدم في محادثات تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع.
سبق أن صرح مسؤول المكتب الإعلامي للجان المقاومة الفلسطينية، محمد البريم "أبو مجاهد"، يوم الجمعة الماضي، بأن المقاومة لن تسمح لإسرائيل بفرض قواعد اشتباك جديدة.
وشدد البريم على أن المقاومة الفلسطينية لن تسمح، مرة أخرى، بفرض معادلة جديدة، وما جرى من تدمير الجيش الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة، في اليوم نفسه، قد وصفه بأنه "استعراض إسرائيلي مكشوف له ما بعده".