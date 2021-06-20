إعلام: "الكابينيت" يجتمع للمصادقة على استئناف الحرب في غزة

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وأفاد تقرير القناة العبرية الـ13، أمس السبت، بأن الكابينيت سيجتمع، اليوم، للتصديق على خطط عسكرية جديدة، بدعوى استئناف الحرب على قطاع غزة، وهو الاجتماع الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينيت، الذي سيترأسه منذ توليه مهام منصبه، مؤخرا.

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن الجيش الإسرائيلي يعتزم القيام بجولة قتال جديدة في غزة، معتقدا أن الحرب على القطاع لم تنته بعد، وأن بلاده يجب عليها الاستعداد الدائم لجولات جديدة، وهو ما عمد إليه، مؤخرا، من إعداد خطط عسكرية جديدة، وافق عليها وزير الدفاع، بيني غانتس، ورئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي.

وأوضحت القناة أن حركة حماس تهدد باستمرار عملية إطلاق البالونات الحارقة من القطاع على مستوطنات غلاف غزة، في الوقت الذي لم تشهد أي تقدم في محادثات تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع.

سبق أن صرح مسؤول المكتب الإعلامي للجان المقاومة الفلسطينية، محمد البريم "أبو مجاهد"، يوم الجمعة الماضي، بأن المقاومة لن تسمح لإسرائيل بفرض قواعد اشتباك جديدة.

وشدد البريم على أن المقاومة الفلسطينية لن تسمح، مرة أخرى، بفرض معادلة جديدة، وما جرى من تدمير الجيش الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة، في اليوم نفسه، قد وصفه بأنه "استعراض إسرائيلي مكشوف له ما بعده".