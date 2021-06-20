عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صدفة غريبة.. 3 أخوات يلدن 3 أولاد في 3 أيام متتالية

الأحد 20 يونيو 2021

الخليج 365

وضعت ثلاث أخوات من منطقة فرانكن السفلى في ولاية بافاريا جنوب شرقي ألمانيا، ثلاثة أطفال في ثلاثة أيام متتالية.



كانت صحيفة "ماين-إيكو" (صدى نهر الماين) المحلية نشرت خبرا في وقت سابق عن هذا الحدث.

وقالت فيرينا درتيل (32 عاما)، وبيربل لوتس (30 عاما)، وإيفا هافركورن (28 عاما) وجميعهمن من مدينة شيمنيتس، إنهن ولدن في المواعيد المحسوبة للولادة.

وولدت ابنة بيربل لوتس في الخامس من أيار/ مايو وولد ابن إيفا هافركورن في السادس من أيار/ مايو وابنة فيرينا درتيل في السابع من أيار / مايو.

وأكدت النساء الثلاث اللاتي يقمن في مدينة أشافنبورج للصحيفة المذكورة أنه لم يتم التخطيط لأي شيء أو الاتفاق عليه ولكن الأمر جاء مجرد صدفة، وأضفن أن "الجد المسكين" كان سعيدا ولكنه كان مرهقا للغاية في غضون 72 ساعة.