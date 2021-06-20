عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالصور والفيديو.. 7 معلومات عن هاتف موتورولا الرخيص Moto G30

الأحد 20 يونيو 2021

الخليج 365

تبحث شركة موتورولا عن مساحة كبيرة لها وسط سوق الهواتف الذكية "رخيصة الثمن"، وسلاحها في ذلك الهاتف Moto G30.



ويحظى هاتف موتورولا الجديد بالعديد من المواصفات التي تجعله يحقق مبيعات كبيرة.

السعر

هاتف موتورولا الجديد يأتي بسعر منافس لا يتخطى 180 يورو (213.56 دولار).

الشاشة

الهاتف Moto G30 يتميز بشاشة IPS LCD ترددها 90 هرتز، ومقياس 6.5 بوصة، وأبعاد (20:9)، ودقة عرضها (1600/720) بيكسل.

الكاميرا

جهاز شركة موتورولا الجديد يأتي بكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (64+8+2+2) ميجابكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية تعمل بتقنية التعرف على الوجه، وتبلغ دقتها 14 ميجا بكسل.

الهيكل

يأتي هاتف Moto G30 بهيكل وزنه 200 جرام، وأبعاده (165.2/75.7/9.1)، ويتميز الهيكل أيضا، بأنه مقاوم للماء والغبار، كما أنه محمي بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

البطارية

حصل هاتف موتورولا على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تعمل مع شاحن 20 واط.

الذاكرة

حصل هاتف موتورولا على ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 124 جيجابايت.

المعالج

أمدت موتورولا هاتفها الجديد بمعالج ثماني النواة من نوع Qualcomm Snapdragon 662، ومعالج رسوميات Adreno 610.