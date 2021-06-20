عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ميزة جديدة في نظام iOS 15 توقف الإشعارات المزعجة

الأحد 20 يونيو 2021

الخليج 365

تتكشف يوميا المزيد من خواص نظام تشغيل أجهزة أبل الجديد iOS 15، وأحدثها كيفية التحكم في تلقي الإشعارات.



وقبل أيام ، كشفت أبل عن العديد من التحديثات الاستثنائية التي أجرتها على هواتف آيفون وأجهزة آيباد اللوحية، تعمل عبر نظام التشغيل iOS 15 وiPadOS 15 الجديد.

وبحسب موقع "إنديا توداي" الهندي الناطق بالإنجليزية، من هذه الخواص، تأتي الميزة الجديدة notification summary .

وأوضح أن خاصية "ملخص الإشعارات"ميزة جديدة تتيح تلقي الإشعارات التي لا تتمتع بقدر كبير من الأهمية وترسل مرة واحدة للمستخدم في وقت يحدده سلفا.

ونقل الموقع الهندي عن خبراء أبل، التأكيد على ضرورة تفعيل تلك الخاصية بالتوجه إلى تطبيق الإعدادات لتفعيلها عبر الخطوات التالية:

أولا فتح تطبيق الإعدادات

ثانيا اختر الإشعارات Notifications

ثالثا بالضغط على Scheduled Summary

رابعا بتفعيل مفتاح التبديل للملخص المجدول Scheduled Summar.

ساعة أبل الجديدة

وتعمل شركة أبل المصنعة لـ آيفون على تطوير نماذج جديدة من ساعتها الذكية Apple Watch، إلى جانب تطوير الميزات الصحية.

وتخطط شركة التكنولوجيا العملاقة، لتحديث الخط هذا العام مع نموذج يحتمل أن يطلق عليه اسم Apple Watch Series 7 عن طريق إضافة معالج أسرع واتصال لاسلكي محسّن وشاشة محدثة.

كما تخطط أبل في العام المقبل لتحديث ساعتها الذكية Apple Watch الرئيسية جنبًا إلى جنب مع خليفة Apple Watch SE ذات المستوى الأدنى وإصدار جديد يستهدف الرياضيين.

وكانت الشركة، وفق موقع aitnews ،تهدف في السابق إلى وضع مستشعر درجة حرارة الجسم في نموذج هذا العام، لكن من المرجح الآن أن يتم تضمين ذلك في تحديث 2022.

ومن غير المرجح أن يكون جهاز استشعار السكر في الدم، الذي يساعد مرضى السكر على مراقبة مستويات الجلوكوز لديهم، جاهزًا للإطلاق التجاري لعدة سنوات أخرى.