ظريف: "الأجانب" يغادرون المنطقة عاجلا أو آجلا

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر ظريف تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس السبت، أكد من خلالها أنه شدد، غير مرة، على اعتبار أن الأزمة الدبلوماسية لا تتغلق بالثقة وحدها، وإنما باحترام مصالح النظراء، أيضا.

وذكر وزير الخارجية الإيراني أن الجانب الأمريكي هو الذي أخَّل بالاتفاق النووي الإيراني، حينما انسحب الرئيس السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق، وبأن الإدارة الأمريكية الجديدة عليها إصلاح الأمر، الآن، وليس في وقت آخر.

وأضاف محمد جواد ظريف في تغريدته، أن "الأجانب" سيغادرون المنطقة، عاجلا أو آجلا، وبأنه "على أنفسنا استلام زمام الأمور فيها".