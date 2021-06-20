اخبار الخليج

ظريف: "الأجانب" يغادرون المنطقة عاجلا أو آجلا

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر ظريف تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس السبت، أكد من خلالها أنه شدد، غير مرة، على اعتبار أن الأزمة الدبلوماسية لا تتغلق بالثقة وحدها، وإنما باحترام مصالح النظراء، أيضا.

وذكر وزير الخارجية الإيراني أن الجانب الأمريكي هو الذي أخَّل بالاتفاق النووي الإيراني، حينما انسحب الرئيس السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق، وبأن الإدارة الأمريكية الجديدة عليها إصلاح الأمر، الآن، وليس في وقت آخر.

وأضاف محمد جواد ظريف في تغريدته، أن "الأجانب" سيغادرون المنطقة، عاجلا أو آجلا، وبأنه "على أنفسنا استلام زمام الأمور فيها".

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا