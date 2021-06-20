الجيش اللبناني: إسرائيل نفذت خرقين بحريين قبالة رأس الناقورة

دبي - محمود عبدالرازق - Twitter.com
وجاء في بيان مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني أنه في الساعة الرابعة والربع من صباح اليوم السبت، أقدم زورق إسرائيلي أو قوة بحرية إسرائيلية مماثلة على خرق البقعة البحرية نفسها في رأس الناقورة، لمسافة حوالى 333 مترا ولمدة دقيقتين.
وأشار الجيش اللبناني في بيانه إلى أن الزوارق البحرية الإسرائيلية أقدمت على إلقاء قنبلة مضيئة فوق المياه المذكورة، لافتا إلى أن السلطات اللبنانية تتابع موضوع الخرقين البحريين، بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".