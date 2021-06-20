الإرياني يتهم "الحوثيين" بمنع إفراغ حمولة سفينة تابعة لـ"الأغذية العالمي"

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / KHALED ABDULLAH

القاهرة، 20 يونيو - سبوتنيك. وأضاف الإرياني، عبر "تويتر": "منع الحوثيين إنزال حمولة السفينة (غلوريس سي) امتداد لنهجهم في عرقلة عمليات الإغاثة الإنسانية، وعرقلة أداء المنظمات الدولية في مناطق سيطرتهم، يؤكد انتهاجهم سياسة الإفقار والتجويع".

واتهم الإرياني، جماعة الحوثيين بـ "عدم الاكتراث بالمأساة الإنسانية والحالة المعيشية لملايين المعدمين القاطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، واستغلال أوضاعهم المأساوية، ورقة للمزايدة السياسية والإعلامية وابتزاز وتضليل المجتمع الدولي".

وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي بـ " إدانة هذه الممارسات الإجرامية، واتخاذ الإجراءات الرادعة والكفيلة بالضغط على الحوثيين، وضمان وصول المساعدات لملايين الجوعى في مناطق سيطرتهم، ووقف مساعيهم لتوسيع الكارثة الإنسانية، وتحويلها إلى مادة للمساومة والابتزاز والتربح السياسي والمادي"، على حد قوله.