شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن البيئي» يحذر من صيد «الوعل الجبلي».. وغرامة كبيرة في انتظار المخالفين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية تحظر صيد “الوعل الجبلي” في جميع الأوقات.

وأضافت أن الأنظمة تعاقب من يقوم بصيد الوعل بالغرامة 60 ألف ريال، وتُغلظ في حال تكرارها خلال سنة أو صيد الصغار والإناث والحوامل.

وكان المركز الوطني للحياة الفطرية، أكد أنه يعول على وعي المجتمع لممارسة الحياة الفطرية حياتها الطبيعية، بعد ظهور الوعول التي أطلقها في منتزه الشكران ببلجرشي تتجول وسط الأحياء والشوارع.