شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لتعزيز كفاءة الراوتر وسرعة الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يعاني الكثير من مستخدمي الإنترنت من مشاكل بطء الخدمة وضعف الراوتر، أو تعطل الخدمة في بعض الأحيان، مما يتسبب في تضييع الوقت والجهد.

وفي هذا السياق، كشفت جوجل عن مجموعة من الحيل لزيادة سرعات النطاق العريض لشبكات الإنترنت البطيئة في المنزل.

إذا كنت تعاني من سرعة الإنترنت في منزلك، فمن المفيد الاطلاع على بعض النصائح التي قدمتها شركة جوجل للتغلب على هذه المشكلة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية:

• تأكد من تحديث الراوتر

إذا كان عمر جهاز الراوتر الحالي لديك أكثر من ثلاث أو أربع سنوات، فقد يؤدي ذلك إلى إبطاء سرعة الإنترنت على هاتفك الذكي أو جهاز الكمبيوتر المحمول، لذلك تنصح جوجل بتغيير جهاز الراوتر وشراء جهاز جديد يتوافق مع تطور شبكات وسرعات الإنترنت.

• اجعل شبكتك محمية

قد يبدو وجود “شبكة مفتوحة” بدون كلمة مرور أمرًا ملائمًا حيث لا داعي لتذكر كلمة مرور معقدة وسهلة النسيان، ولكن ذلك يعني أن بإمكان الغرباء الدخول بسهولة على شبكة الإنترنت الخاصة بك، مما يؤدي إلى تباطؤ سرعة الإنترنت وتعريض بياناتك للخطر. لذلك من الضروري حماية الشبكة بكلمة مرور قوية يصعب اختراقها.

• شبكة واي فاي منفصلة

إذا كان لديك أطفال في المنزل، أو كان لديك الكثير من الضيوف، فمن المحتمل أنك وزعت كلمة مرور شبكة الواي فاي على الكثير من الأشخاص، لذلك تنصح جوجل بإنشاء شبكة واي فاي ثانية في منزلك، حتى يتمكن ضيوفك من الاستمتاع بتجربة رائعة بينما تظل أجهزتك الخاصة آمنة.

• زيادة النطاق الترددي

ازداد الإقبال على تحميل مقاطع الفيديو والألعاب واتصالات الفيديو منذ بداية أزمة كورونا، مما وضع عبئاً كبيراً على شبكات الإنترنت، لذلك من الأفضل زيادة النطاق الترددي الخاص بك لتفادي الوقود في مشكلة تباطؤ الإنترنت.

• موقع الراوتر

تصبح إشارات واي فاي أضعف كلما ابتعدت عن جهاز الراوتر، لذلك إذا أبقيت جهاز التوجيه بالقرب من الباب الأمامي، فقد يتم تحميل مقاطع الفيديو الخاصة بك بشكل أبطأ إذا كنت تحاول مشاهدتها في الغرف الداخلي. لذا، من الأفضل وضع جهاز الراوتر في مكان مركزي قدر الإمكان داخل منزلك.